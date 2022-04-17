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Gündem Partiye üye ol, erzakı kap! Rezalet görüntüler
Gündem

Partiye üye ol, erzakı kap! Rezalet görüntüler

AK Parti'ye yönelik "makarna-kömür dağıtarak oy alıyor" suçlamaları halen sürerken, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin İstanbul'da üye bulma yöntemi kameralara takıldı. DEVA Partisi'nin İstanbul'un Esenyurt'ta vatandaşlara üyelik şartıyla erzak kolisi dağıttığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 11:25:00 -
Partiye üye ol, erzakı kap! Rezalet görüntüler

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nin Esenyurt örgütü Hürriyet Mahallesi'nde erzak kolisi dağıttı. Yunus Emre Sağlık Ocağı önünde gerçekleşen dağıtım sırasında vatandaşlara 'partiye üyelik şartı' koşulduğu öne sürüldü.

Erzak dolu minibüsten toplanan vatandaşlara seslenen bir kadın "DEVA Partisi'ne üye olmayı kabul ediyor musunuz" diye sorduktan sonra kimlikler toplanıyor ve üyelik kaydı yapılanlara erzak teslim ediliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde DEVA Partisi'ne tepkiler yükseldi. Konuya ilişkin partiden henüz bir açıklama gelmedi.

 

 

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Yorumlar

Faikk

Millet neden bu halde diye haber yapılır buna hal bu iken demek rejim neler yapmış yapıyor.baltayı taşa vurmuşsun zaten habercilik anlayışın yok manupule algı kafakol.

Putsavar

zillet tarzi hizmet
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