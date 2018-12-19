Partiye gitmek için bebeklerini araçta bırakan anneye 40 yıl hapis!

ABD'nin Teksas eyaletinde partiye gitmek için arabada bıraktığı bir ve iki yaşlarındaki kızlarının ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan bir anne 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amanda Hawkins adlı annenin Haziran 2017'de 33 derece sıcakta, 15-18 saat arabada bıraktığı bebeklerini baygın halde bulduğu belirtiliyor.

'Çocuklar çiçek kokladıkları için fenalaştı'

Savcılığın iddiasına göre, partiden sonra ertesi gün öğle saatlerinde kalkan Hawkins polisle sorun yaşamamak için çocukları hastaneye götürmek yerine Google'dan arama yaparak, suyun altına tuttu.

Hawkins daha sonra hastaneye götürdüğü çocuklarının göl kenarında bir çiçek kokladıkları için fenalaştığını söyledi. Ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Aşırı sıcak havaya maruz kaldıkları belirtilen çocuklar kurtarılamadı.

'Ağlarlar, ağlarlar uyurlar'

O akşam bir kişinin çocukların arabada ağlama sesini duyarak Hawkins'e haber verdiği ancak kadının "Ağlarlar, ağlarlar uyurlar" dediği belirtiliyor.

Eylül'deki ilk duruşmada, Hawkins, 2 yaşındaki Addyson Overgard-Eddy ve bir yaşındaki Brynn'i terk ederek ölüm riskine maruz bırakmayı da içeren suçlamaları kabul etmişti.

'İnsanlar hayvanlarına daha iyi bakıyorlar'

Dünkü karar duruşmasında yargıç Keith Williams, "Bu olay olmasaydı, o sevimli küçük kızlar bugün aramızda olacaktı. İnsanlar, evdeki hayvanlarına, senin çocuklarına baktığından daha iyi bakıyorlar" dedi.

(BBC Türkçe)