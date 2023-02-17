Partisinin verdiği kanun teklifini unuttu: İmar affını kaldıracaklarmış!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız. Afet yönetimini etkisizleştiren imar aflarına son vereceğiz" açıklamasında bulundu. Öztrak'ın, "İmar aflarına son vereceğiz" sözleri CHP'nin geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunduğu imar barışıyla ilgili kanun teklifini yeniden akıllara getirdi.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde partisinin verdiği kanun teklifini unutarak tersini yapacaklarını iddia etti.
Öztrak konuşmasında imar affına son vereceklerini söyledi. Ancak geçtiğimiz günlerde CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partisi adına TBMM'ye verdiği kanun teklifinde imar barışının uzatılmasını talep etmişti.
"İmar affına son vereceğiz"
CHP'li Öztrak imar affını yönelik, "Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız. Afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Mekansal acil durum planlarını yapacağız. Yeterli deprem toplanma alanlarını oluşturacağız. Afet yönetimini etkisizleştiren imar aflarına son vereceğiz" sözlerini kullanırken partisinin TBMM'ye imar barışının uzatılmasıyla alakalı kanun teklifi verdiği ortaya çıktı.