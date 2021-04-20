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Gündem Partisinin kuruluş amacı belli oldu HDP’ye ‘Deva ‘olacak
Gündem

Partisinin kuruluş amacı belli oldu HDP’ye ‘Deva ‘olacak

Fatih Altaylı'nın programına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ittifaklarla ilgili konuştu. Cumhur İttifakı hariç HDP'nin de dahil olduğu diğer partilerle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 08:15:00 - 2021-04-20 08:24:02
Partisinin kuruluş amacı belli oldu HDP’ye ‘Deva ‘olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gece Habertürk TV ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

Altaylı'nın gündeme ilişkin sorduğu sorulara yanıt veren Ali Babacan, gelecek seçimlerde ittifak için kimlerle iş birliği yapılacağını ve bunlar arasında HDP'nin olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi.

HDP'ye Kapılarımız Açık

Babacan Cumhur İttifakı hariç HDP'nin de dahil olduğu diğer siyasi partilerle ittifaka açık olduklarını belirterek şu ifadelerini kullandı;

"Seçim günü gelsin, herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz, o gün karar veririz. Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız dik. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil. Diyalog kapılarımız açık. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler"

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