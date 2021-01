Partisinin 5 ildeki kongrelerine bağlanan Erdoğan: Asırlık vizyonla dengeleri değiştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine bağlandı. Milletin AK Parti’yi bir umut olarak gördüğünü ve kuruluşunun üzerinden 15 ay gibi kısa bir süre sonra hem de güçlü bir şekilde tek başına iktidara getirdiğini anımsatan Erdoğan, “Hamdolsun milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. Ülkemizi demokraside, ekonomide, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. Bu 18 yılda karşımıza çıkan, çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Milletimizin desteğiyle vesayetin tuzaklarını birer birer nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz” diye konuştu.



“Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız”



Asırlık vizyonla dengeleri değiştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her anımızı, bu kutlu çatı altında ifade edilen hizmetlerin, mensubu olduğumuz büyük davanın maziden atiye uzanan serencamına verilen bir omuz olduğunun bilinciyle değerlendireceğiz. Ne adamsendeciliğe, ne kibre, ne nefsi arzularımıza asla kapılmadan Hakk’a ve halka hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK Parti çatısı altında taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız.”



Ülkelerini yabancılara şikayet edenleri unutmayacağız



Türkiye’nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri de kesinlikle unutmayacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İşte tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. Ülkenin ve milletin enerjisini sömüren, vaktini zayi eden, dikkatini dağıtan, rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufkun aydınlığını daha iyi görmeye başladık” diye konuştu.



Milletimiz hiçbirine itibar etmedi



Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını hayata geçirerek ülkeyi gerçek anlamda kalkındırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz her projemize karşı çıkanlara, her yatırımımızı engellemeye çalışanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın. Hayata geçen her projeden onlar da faydalanıyor, her yatırımdan onlar da istifade ediyor, her politikanın hasılasını onlar da topluyor. Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirmiş olanların gerçek yüzünü bildiği için dikkat ederseniz 18 yıldır hiçbirine itibar etmedi, etmiyor” dedi.

“Reformların gündemini oluşturmaya başladık”

Reform gündemini şimdiden oluşturmaya başladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların, kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Biz, kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Elbette hep olduğu gibi bu mücadeleyi Allah’ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek vereceğiz.”

Cevabımızı asırlık vizyonumuzla vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili hayali, vizyonu, hedefi, projesi, programı, planı olan tek partinin AK Parti olduğunu, Cumhur İttifakı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



“Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin, hırsızlıkların, arsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekun yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir. Kendine faydası olmayanın nasıl başkasına faydası olmazsa, bu kokuşmuş zihniyetten de ülkeye ve millete hayır gelmez. Hiç şüphesiz bu tablo, AK Parti kadroları olarak bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin yolu, daha çok çalışmaktan, daha çok hizmet etmekten geçiyor. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak, milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye’yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz.”