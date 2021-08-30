Partisi hangi ittifakta yer alacak? Mustafa Sarıgül duyurdu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parlamenter sistemi savunduklarını, bunun doğru olduğuna inandıklarını söyledi.

Sarıgül, kentte bir otelde düzenlenen TDP Balıkesir 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinde liderden çok demokrasinin önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Değişim Partisinin, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir siyasi partiyle, hiçbir ittifakla iş birliği yapmayacağını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Balıkesir'in köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde değişim adına gecesini gündüzüne katan ben, o evlatların alın teri ve emeğini kimsenin yanına vermem. O ittifak yapmak isteyen partiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar koltuklarını koruyorlar, onlar Türkiye'yi korumuyorlar. Onlar diyorlar ki 'İttifak yapalım da torbada bizim oyumuzun ne olduğu belli olmasın, biz günümüzü gün edelim.' TDP, koltuğun peşinde koşmaz, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni bekler. Başkanlık sisteminin hayırlı olduğuna inansak, biz tek adam sisteminin doğru olduğuna inansak biz ona 'Evet' deriz ama görüyoruz ki Türkiye tıkandı. Görüyoruz ki tek başına verilen kararlar doğru değil. Görüyoruz ki istişare kültürü olmadan, kolektif aklı kullanmadan 'Bunu böyle yapın' dediğimiz kararlar doğru değil. Ben de milletvekilliği döneminde, uzun yıllar belediye başkanlığı döneminde, siyasetin her kademesinde görev aldığım dönemlerde geriye dönüp baktığım zaman bana sorarsanız ki 'Şunu da yapmasaydınız dediğiniz bir konu var mı?' derseniz, evet var.

Tek başıma verdiğim kararlarda doğru yapmadığımı görüyorum. Hele hele iki tane önemli karar var ki o kararlarda vicdanımın ne kadar sızladığını görüyorum. O nedenle Türkiye Değişim Partisi, demokratik parlamenter sistemini savunuyor, doğru olduğuna inanıyor. Cumhurbaşkanlığı makamının da bağımsız bir makam olmasını istiyoruz."

Sarıgül, değişimin şart olduğunu ve muhalefetin de bu konuda yetersiz kaldığını savundu.

Kongrede yapılan seçimde TDP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma, göreve yeniden getirildi.