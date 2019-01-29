Partisi belli olan Mustafa Sarıgül'den 'adaylık' açıklaması CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül yarın DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek adaylığını açıklayacak.

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül yarın saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve DSP'den adaylığını açıklayacak. "Adaylığımı açıklayacağız" Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın davetiyle DSP Genel Merkezi’ni ziyarette bulunacağım. Ardından da bir basın toplantısı gerçekleştirerek adaylığımı açıklayacağız" dedi.

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