Partim beni dolandırdı

Düşman kardeşler tarafından kurulan zillet ittifakı, ele geçirdikleri belediyelerdeki rant kavgası nedeniyle dağılmanın eşiğine gelirken, ittifakın paydaşları ise birbirini kazıklıyor. Fidan yetiştiriciliği yapan İyi Parti Elazığ Teşkilatlardan Sorumlu eski Başkanı Turgut Erbay’ın on binlerce fidanının, İyi Parti Ankara İl teşkilatı tarafından alınarak bir bölümünün CHP’li Mansur Yavaş’ın Başkanlığı’ndaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne satıldığı ve parasının iç edildiği, yerinden söküldüğü halde alınmayan fidanların ise kurumaya terk edildiği iddia edildi.

Güya yardım edeceklerdi

İP”li Turgut Erbay, mensubu olduğu parti teşkilatı tarafından nasıl dolandırıldığını Akit’e şöyle anlattı: “İl ve İlçe Teşkilatı olarak Ankara’ya yaptığımız bir ziyarette İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’le görüştük. Görüşmemizde, fidan yetiştiriciliği yaptığımı ve elimde 8 ila 10 yaşları arasında Toros Sediri çam fidanları olduğunu söyledim. Öztürk kendi başkan yardımcılarına talimat vererek bu fidanları Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne satarak bana yardımcı olabileceklerini söyledi. Bu görüşmeden sonra İyi Parti Ankara İl Başkan Yardımcıları Ergin Yaman ve Evrim Kızıldemir Kartal yanlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde alım ve satımdan sorumlu olduğunu iddia ettikleri takım elbiseli kravatlı iki kişiyle birlikte tarifeli uçakla Elazığ’a geldiler. Fidanları beğenerek ‘olur’ verdiler. Acele 20 bin fidan hazırlamamı istediler. Ben de 50 bin TL masraf yaparak bu fidanları söktüm ve tüplere yerleştirerek hazırladım ve 7 bin 250 adedini bir tıra yükleyerek 9’uncu ayın 14’ünde Ankara’ya gönderdim. Tırın nakliye parasını da cebimden ödedim”

1 milyon lira zararım var

Erbay daha sonra yaşananları ise şöyle aktardı: “Fidanlar gittikten sonra Ergin Bey ile Evrim Hanım telefonlarıma bakmaz oldu. Ben de kalkıp Ankara’ya gittim. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA’ya giderek, şef olduğu söylenen bir kişiyle görüştüm. Şef beni Kübra Öztekin adlı birine yönlendirdi. Bu bayan bilgisayara baktı ve İyi Partili Ergin Yaman adına Elazığ’dan 6 bin fidan geldiğini söyledi. Fidanların bin 250’si daha belediyeye gitmeden kaybolmuştu. Kübra adlı belediye çalışanı, 6 bin fidanın parasını Yaman’ın hesabına yatırdıklarını söyledi. Yaman ise en az 400 bin TL değerindeki 6 bin fidan için bana yalnızca 40 bin lira gönderdi. Bu parayı masraflar için mi gönderdiğini sorduğumda, fidanlar için olduğunu söyleyerek ‘Tatmin etmedi mi?’ diye bana çıkıştı. Yerinden söktüğüm 12 bin 750 fidan ise alınmadığı için kurudu. Bir milyon liradan fazla zarara girdim.”

Bunlara ülke teslim edilmez

Parasını alabilmek için 15 gün Ankara’da kaldığını ve her gün İyi Parti Genel Merkezine gittiğini belirten Erbay, öfkesini şöyle sürdürdü: “Benim partim beni dolandırdı. Genel Başkan Meral Akşener, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’e bilgi vermeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Ben yaptığım masraftan vazgeçtim. Kuruyan fidanlarımın hesabını sormak istiyorum. 4 ağaç için İstanbul’u yakanlara sahip çıkanlar, on binlerce fidanımı göz göre göre kuruttu. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlara ülkeyi teslim etmem diyordu ya. Yahu ben bu adamlara bir tır çamı teslim ettim onunla başa çıkamadılar, rezil kepaze oldular. Ülkeyi teslim etsek kime satarlar bunlar. Bu nasıl teşkilat? Bunlar nasıl idareciler? Allah’tan korkun diyen Meral Akşener ile ‘adalet’ diyerek İstanbul’a yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek bu ülkeyi.”