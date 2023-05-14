Sandıklar açıldı... İşte partilerin oy oranları
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. İşte YSK'dan gelen ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre partilerin oy oranları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de tamamlanırken saat 18.00'den itibaren sandıklar açılmaya başladı.
YSK'dan gelen ilk verilere göre partilerin 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçları şu şekilde:
AK Parti: %47.50
Cumhuriyet Halk Partisi: %15.10
MHP: %14.83
İyi Parti: %7.20
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yeşil Sol Parti: %7.01
Yeniden Refah Partisi: %2.95
Büyük Birlik Partisi: %1.03
Memleket Partisi: %0.43