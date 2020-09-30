Partiden ihraç edilmişti! Yeni parti için harekete geçti

CHP'ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve partiden ihraç edilen eski İstanbul milletvekili adayı Özlem Ağırman, 7 Ekim günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile Gelişim ve Demokrasi Partisi için süreci başlatacak.

İnce detayı dikkat çekti

7 Ekim'de yeni parti sürecini başlatacak olan Ağırman'ın sosyal medya hesabında ise Muharrem İnce detayı dikkat çekti. Ağırman, sosyal medyada 'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin yaptığı ziyaret ve konuşmalardan paylaşımlar yapıyor.

93. parti olacak

Türkiye'de şu anda 92 siyasi parti var. Ağırman'ın kuracağı parti, o güne kadar başka bir parti daha kurulmaması durumunda 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.