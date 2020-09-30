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Siyaset Partiden ihraç edilmişti! Yeni parti için harekete geçti
Siyaset

Partiden ihraç edilmişti! Yeni parti için harekete geçti

CHP'de partiye eleştiriler getirdiği için ihraç edilen İstanbul milletvekili aday adayı Özlem Ağırman, 7 Ekim'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Gelişim ve Demokrasi Partisi için süreci başlatacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:46:00 - 2020-09-30 15:54:47
Partiden ihraç edilmişti! Yeni parti için harekete geçti

CHP'ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve partiden ihraç edilen eski İstanbul milletvekili adayı Özlem Ağırman, 7 Ekim günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile Gelişim ve Demokrasi Partisi için süreci başlatacak. 

İnce detayı dikkat çekti

7 Ekim'de yeni parti sürecini başlatacak olan Ağırman'ın sosyal medya hesabında ise Muharrem İnce detayı dikkat çekti. Ağırman, sosyal medyada 'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin yaptığı ziyaret ve konuşmalardan paylaşımlar yapıyor.

93. parti olacak

Türkiye'de şu anda 92 siyasi parti var. Ağırman'ın kuracağı parti, o güne kadar başka bir parti daha kurulmaması durumunda 93. parti olarak siyaset sahnesinde yer alacak.

Özlem Ağırman kimdir?
Özlem Ağırman kimdir?

Biyografi

Özlem Ağırman kimdir?

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Yorumlar

Hacı Şaban

chpden ayrılan parti kuranların çoğalmasını ümid ediyorum bu sayede chp belasından kurtuluruz
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