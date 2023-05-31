Partide rakibi yok! Kılıçdaroğlu'ndan 'kazık çaktım buradayım' pozu

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgiler, CHP'de iç hesaplaşmaya neden oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmayacağının sinyalini vererek, "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" dedi.

Sabahında açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "değişim" istedi. İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir" dedi.

İBB Başkanı, dün akşam Maltepe'de düzenlenen programı ise adeta mitinge çevirdi ve "mücadele" edeceğini ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "BURADAYIM" POZU

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Hak Hukuk Adalet" ifadeleri ile seçimlerde yenilgiye uğrayan ve istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

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