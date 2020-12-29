Partide her gün yeni bir skandal patlıyor!
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sivas’tan 4 Eylül’de başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında dün Düzce’deydi. 48 vilayeti gezmiş olduklarını söyleyen İnce, “Çok yakın bir sürede 81 vilayeti tamamlayacağız” dedi.
CHP’nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Pınar Gültekin’in öldürülmesi olayının ardından CHP’li bir milletvekilinin kadının babasına “davadan
vazgeç” dediği iddialarının sorulması üzerine İnce, “Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin” ifadelerini kullandı. Muhalefeti de eleştiren İnce, “Muhalefet de halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak” dedi.