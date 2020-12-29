Partide her gün yeni bir skandal patlıyor!

CHP’nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Pınar Gültekin’in öldürülmesi olayının ardından CHP’li bir milletvekilinin kadının babasına “davadan

vazgeç” dediği iddialarının sorulması üzerine İnce, “Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin” ifadelerini kullandı. Muhalefeti de eleştiren İnce, “Muhalefet de halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak” dedi.