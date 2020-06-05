Partide aktif görev almış isimler, CHP’deki pisliği ifşa etmeyi sürdürüyor! Kötülüklerin anası CHP

Üstad Necip Fazıl’ın “Parti değil, Türk’e dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesi” olarak tarif ettiği, şehid Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Bela” diye nitelediği CHP’nin kokuşmuş yapısı, partililer tarafından da ortalığa saçılıyor. İnce’den Öztürk Yılmaz’a, Dilek Akagün Yılmaz’dan Canan Arıtman’a, Mehmet Sevigen’den Yıldıray Sapan’a, Yılmaz Ateş’ten Celal Kılıçdaroğlu’na birçok isim, parti içinde dönen yolsuzlukları, terör yandaşlığını, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantıları ve beceriksizlikleri tek tek anlattı.

Belediyelerde yolsuzluk

CHP’nin nasıl bir siyaset izlediğinin en bariz göstergesi olan CHP’lilerin söylemleri yolsuzluk ihbarına kadar vardı. 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’li Kumluca Belediyesi’ndeki 2 milyonluk rüşvet vurgununu gündeme getirdi. CHP’nin Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İstanbul’da oturmadığı evine gönderilen 257 TL’lik İSKİ faturasına isyan etti.

Kılıçdaroğlu’na sert gönderme

Kılıçdaroğlu’nun yeni kurulan partilere vekil transfer edebileceklerine dair söylemini eleştiren Fikri Sağlar, Birgün gazetesindeki yazısında “CHP milletvekilleri partinin malı değildir. Talimatla bir başka partiye göndermek yasal olsa da ahlaki değildir” dedi.

FETÖ’cüler, reklamcılar

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı Yardımcılığı yapan Cemil Ekşi, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun belediye kontenjanlarını FETÖ ile bağlantılı kişilerle doldurduğu yönünde eleştirilerde bulundu. İsim de veren Ekşi, İBB’de önemli bir göreve getirilen B.A’nın FETÖ ile bağlantılı olduğunu tüm partinin konuştuğunu belirtti. 5 dönem CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, Tunç Soyer’in yardım cinliğini topa tuttu.

Cinlik ve beceriksizlik

CHP’nin ekonomi konusunda takındığı haksız tavra dikkat çeken 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi de, “CHP, Erdoğan’ı hedef göstererek asıl suçlu Kemal Derviş’i saklıyor” diyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bu ülkede CHP 40 senedir iktidar olamıyorsa önce kendisini eleştirmeli. Otur kendini eleştir. Vatandaşın ayağına gidiyor musun? Yok gitmiyorsun” diyerek partisinin halktan kopukluğunu dile getirdi.

Diktatör CHP’de

26. Dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP’nin politikasına aykırıdır. Siz aşağılık bir işe imza attınız” demişti. 20. Dönem Milletvekili Bekir Yurdagül, CHP’nin kayyım konusunda HDP yanlısı politikasını eleştirerek, “Anlaşılan Diyarbakır, Mardin, Van Kılıçdaroğlu’nu kesmemiş olacak ki İstanbul ve Ankara’ya kayyum bekliyor!” paylaşımını yaptı. CHP’li Yılmaz Ateş de , CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti.

Yenmiş, yenmiş de yenmiş

Muharrem İnce ise, “Her seçimde yenmiş seni; çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş” sözleriyle partisinin acizliğini ortaya koymuştu.

CHP’deki CIA ajanı

24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Sezgin Tanrıkulu’na “CIA ajanı” derken, Canan Arıtman da, “CHP işgal altındadır” diyerek parti yönetimini bombaladı. Mehmet Sevigen ise, “CHP’nin hafızası kalmadı” eleştirisini yöneltti. Celal Kılıçdaroğlu da CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın yüzüne karşı ‘FETÖ’cü’ dedi, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ tarafından kandırıldığını söyledi.