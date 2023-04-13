Parti listelerini gören Şahan Gökbakar tepki gösterdi: ‘Eli gitmiyor insanın…’

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Partilerin listelerinde yer alan isimler günlerdir gündemde. İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibi isimler CHP listelerinde olunca isimleri de yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile girdiği polemikle gündeme gelen Şahan Gökbakar da listeler konusunda sessiz kalmadı.

Şahan Gökbakar isim vermeden şunları söyledi:

" Partilerin listeleri felaket...Öyle isimler var ki, insan 'biz neden bu isimleri hâlâ milletvekili seciyoruz yahu?' diye sormadan edemiyor. Eli gitmiyor insanın. Değişim şart. O yüzden yutkunuyor herkes ama olama muyor. Bu ülkenin düzelmesi için çoook uzun bir yol var maalesef."



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