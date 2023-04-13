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Medya Parti listelerini gören Şahan Gökbakar tepki gösterdi: ‘Eli gitmiyor insanın…’
Medya

Parti listelerini gören Şahan Gökbakar tepki gösterdi: ‘Eli gitmiyor insanın…’

Yeniakit Publisher
2023-04-13 13:57:00 -
Parti listelerini gören Şahan Gökbakar tepki gösterdi: ‘Eli gitmiyor insanın…’

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Şahan Gökbakar, parti listelerinden rahatsız oldu. CHP Milletvekili aday listelerinde yer alan İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibi isimleri gören Recep İvedik Şahan, rahatsızlığını tweet atarak dile getirdi.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Partilerin listelerinde yer alan isimler günlerdir gündemde. İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibi isimler CHP listelerinde olunca isimleri de yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile girdiği polemikle gündeme gelen Şahan Gökbakar da listeler konusunda sessiz kalmadı.

Şahan Gökbakar isim vermeden şunları söyledi:

" Partilerin listeleri felaket...Öyle isimler var ki, insan 'biz neden bu isimleri hâlâ milletvekili seciyoruz yahu?' diye sormadan edemiyor. Eli gitmiyor insanın. Değişim şart. O yüzden yutkunuyor herkes ama olama muyor. Bu ülkenin düzelmesi için çoook uzun bir yol var maalesef."


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