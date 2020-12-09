Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama
CHP'den Muharrem İnce'nin parti kuracağını açıklamasının ardından ilk açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP'li Engin Altay, muhabirin sorusunu geçiştirdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine Altay, soruyu geçiştirdi.
Parti kurmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu belirten Altay, Muharrem İnce'ye başarılar diledi.