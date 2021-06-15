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Siyaset Parti binasında şoke eden ölüm
Siyaset

Parti binasında şoke eden ölüm

Antalya'da, Demokrat Parti İl Başkanlığı'nın çay ocağında kalp krizi geçiren parti üyesi Ercan Başak, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:09:00 -
Parti binasında şoke eden ölüm

Antalya'da öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'nde bir olay meydana geldi.

Binanın 3'üncü katındaki Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığı'na gelen parti üyesi Ercan Başak, çay ocağına girdi.

Bir süre sonra çay ocağına kahve almaya giren partililer, Ercan Başak'ı (52) yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başak'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Zaman zaman çay ocağına da yardım eden Ercan Başak'ın bir süre önce anjiyo olduğu öğrenildi.

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