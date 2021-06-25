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Gündem PARS'ın teslimat tarihi belli oldu
Gündem

PARS'ın teslimat tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın bu yıl içerisinde güvenlik güçlerine teslim edileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 22:38:00 -
PARS'ın teslimat tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın bu sene içerisinde güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.

SSB, Twitter'dan PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç MKKA Projesi kapsamında geliştirilen sınıfının en yüksek korumasına sahip PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine devam ediyor. El Yapımı Patlayıcıya karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlanan PARS IV, bu yıl güvenlik güçlerimize teslim edilecek."

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