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Aktüel Parsel sorgulama
Aktüel

Parsel sorgulama

İnternetten parsel sorgula | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran bir uygulama ile hizmet veriyor. Parsel ve tapu sorgulama işlemleri için vatandaşların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerine gitmesi gerekmiyor. Bu işlem internet üzerinden yapılabiliyor. Peki, parsel nasıl sorgulanıyor? | İnternette parsel sorgula | 3D parsel sorgulama | Parselimi bul.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:24:00 -
Parsel sorgulama

Vatandaşlar zaman zaman tapu ve parsel sorgulama ihtiyacı duyuyor. Geçmiş yıllarda parsel sorgulamak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gitmek gerekiyordu. Ancak hayata geçirilen sistemle parsel sorgulama işlemleri internet üzerinden birkaç saniye içerisinde yapılabiliyor. İnternetten parsel nasıl sorgulanır?

Parsel nedir?

Pek çok kişi internette parsel nedir sorusunun cevabını araştırıyor. Parsel; tapu ve imar yasalarına göre sınırlandırılmış arazi parçasına verilen isimdir.

Parsel sorgulama | Detaylı parsel sorgulama

Geçmiş yıllarda tapu ve parsel sorgulama işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde yapılabiliyordu. Teknolojinin hayatlarımızla iç içe geçmesiyle birlikte parsel sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılmaya başlandı. Parsel sorgulama işlemlerinizi “parselsorgu.tkgm.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.

3D parsel sorgulama

İnternet üzerinden parsel sorgulamak isteyenler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine girip il, ilçe, mahalle, ada, parsel gibi istenilen bilgileri tıklayıp sonuca ulaşabiliyor. 

Parselimi bul

parselsorgu.tkgm.gov.tr ya da uygulama üzerinden parsel sorgulaması yapmanız mümkün.

PARSEL SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ada parsel sorgulama uygulama

TKGM Parsel Sorgulama işlemlerini internet tarayıcınızın yanı sıra uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Parsel sorgulama uygulamasını Play Store ve ya App Store'dan indirebilirsiniz.

 

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