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Parmakkurdu Mahallesi’nin yol sorunu sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Akdeniz ilçesine bağlı ve yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Parmakkurdu Mahallesi’nin yıllardır süren yol sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:56:41 -
Parmakkurdu Mahallesi’nin yol sorunu sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Akdeniz ilçesine bağlı ve yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Parmakkurdu Mahallesi’nin yıllardır süren yol sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Parmakkurdu-Puğkaracadağ mahalleleri grup yolunda 5 kilometrelik çift katlı sathi asfalt kaplaması gerçekleştiren ekipler, önemli bir yayla yolu bağlantısının ulaşım sorununu ortadan kaldırdı. Çalışmalarını 4 kombi sathi asfalt kaplama aracı, 4 distribitör, 1 silindir ve 1 yükleyici ile aralıksız olarak sürdüren ekipler, 5 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarını hızla tamamlayarak, vatandaşların yüzünü güldürdü.


Parmakkurdu-Puğkaracadağ grup yolu, Toroslar ilçesinde Çandır, Şahinpınarı, Ayvagediği ve Gözne’ye bağlanıyor. Bu yerler de yaylalara bağlandığı için Akdeniz’den Toroslar’a uzanan bir yayla yolu olma özelliği taşıyor.


Sakinlerinin çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı ve yaklaşık 440 hanenin yer aldığı Parmakkurdu Mahallesi, yağışlar nedeniyle kronikleşen bir yol sorunu yaşıyordu. Drenaj bağlantısı olmadığı için her yağış sonrası yol sular altında kalıyor, vatandaşların ulaşımı yağmur engeline takılıyordu.

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