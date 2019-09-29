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Parmak çıtlatmak neden zararlı?

Parmak çıtlatmak eklemlerin aniden genişlemesi ile eklem sıvısı içinde bulunan gazlar açığa çıkar ve bunlar üzerine baskı yapıldığında gazın dışarıya yansıması sonrasında efekt olarak çıtlama sesi meydana gelir. Bazıları ses çıkarıncaya kadar tek tek parmaklarını uçlarından çeker. Bazıları ellerini yumruk yaparak veya parmaklarını geriye doğru iterek hepsini aynı anda çıtlatır. Parmak çıtlatmanın zararlı olduğu genel olarak bilinse de aslında neden zararlı olduğu bilinmemektedir. Peki, Parmak çıtlatmak neden zararlı? İşte yanıtı...

29 Eylül 2019 Pazar 21:19
Parmak çıtlatmak neden zararlı?

Parmak çıtlatmak eklemlerin aniden genişlemesi ile eklem sıvısı içinde bulunan gazlar açığa çıkar ve bunlar üzerine baskı yapıldığında gazın dışarıya yansıması sonrasında efekt olarak çıtlama sesi meydana gelir. Bazıları ses çıkarıncaya kadar tek tek parmaklarını uçlarından çeker. Bazıları ellerini yumruk yaparak veya parmaklarını geriye doğru iterek hepsini aynı anda çıtlatır. Parmak çıtlatmanın zararlı olduğu genel olarak bilinse de aslında neden zararlı olduğu bilinmemektedir. Peki, Parmak çıtlatmak neden zararlı? İşte yanıtı...

Parmak çıtlatmak neden zararlı?

Bazıları için parmak çıtlatma gergin oldukları anlarda başvurulan bir alışkanlık iken bazıları da rahatlamak için yapar. Araştırmalarda farklı sonuçlar çıkmakla beraber, çoğunluğu erkekler olmak üzere, insanların yüzde 25’i ila 54’ü bu yola başvurur.

Parmak çıtlatmak için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, çıtlatma sesi aynı şekilde çıkar. Eklemler arasındaki boşluk artınca, eklem sıvısı içindeki gazlar minik baloncuklar oluşturur; artan boşluğa dolan ekstra sıvı bunların birleşip daha büyük baloncuk oluşturarak patlamasına neden olur.

Eklemler bir kez çıtlatıldı mı yaklaşık 15 dakika boyunca yeniden çıtlatılamaz. Bu sırada eklem normal haline döner ve sıvı içinde daha fazla gazın çözülmesi, böylece yeni baloncukların oluşması mümkün olur.

Bir defa parmak çıtlatıldığında ardından birkez daha denemeniz durumunda tekrardan gerçekleşmeyecektir çünkü açığa çıkan gazların yeniden eklem içi sıvısına karışması en az 20-25 dakika zaman almaktadır.

Parmak çıtlatılması etraftaki reseptörlerin uyarılmasına sebep olur. Ve bu reseptörler ise eklem kaslarının gevşemesini sağlamaktadır. Bu durumda kişiye gevşeme ve rahatlama duygusunu yaşatmaktadır.

Zararından çok gevşeme hissi tercih edilir

Parmak çıtlatmanın zararları bizlere verdiği gevşeme hissi ile çok fazla düşünmeyiz. Yapılan araştırmalarda parmak çıtlatmanın kireçlenmeye sebep olmadığı belirlenmiştir.

Ancak parmak çıtlatan kişilerin kavrama güçlerinin çıtlatmayan kişilere göre çok daha yetersiz olduğu da tespit edilmiştir. Yine parmak çıtlatmanın zararları üzerine yapılan araştırmalarda eklem gevşekliğine neden olabileceği tanısı henüz kesinleşmemektedir.

Aslında yaygın bir inanca göre parmak çıtlatmak çok zararlı olarak nitelendirilse de , kişiler üzerinde çok ciddi zararlara yol açmayacağı uzmanlar tarafından söylenmektedir.

Peki yine parmak çıtlatmanın zararları olarak öngörülen ellerde titremeye yol açtığı durumu ne kadar doğru bir gerçekliktir. Parmak çıtlatan insanların ellerinde titreme olacağı, kireçlenmelerin oluşacağı doğru bir inanış olarak nitelendirilmemektedir. Parmak çıtlatmak eklemleri çok zorlayarak yerlerinden çıkartmadığınız sürece hiçbir zararı olmayan bir alışkanlıktır.

Ellerde titreme durumunu ise parmak çıtlatmak yerine farklı bir nörolojik olguya bağlamak ve doktora başvurmak gerekmektedir. Bu durumda parmak çıtlatmanın tek zararı olarak uzun dönemde kavrama gücünde zayıflamak ve yetersizlik olarak değerlendirebiliriz.

Eklem gevşekliği nedir?

Eklem gevşekliği (eklem hipermobilitesi) bir veya daha çok eklemde normalin üzerinde hareket açıklığı olması olarak tanımlanabilir. Genetik bir bağ dokusu hastalığıdır. Toplumun yaklaşık %10 kadarında bir dereceye kadar eklem hipermobilitesi görülmektedir. Çocuklarda yaygındır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı azalır.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 21:19
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