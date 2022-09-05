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Aktüel Parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale
Aktüel

Parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale

Kayseri'de bir kadının elektrikli mutfak aracına sıkışan parmağı, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 19:00:00 -
Parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale

Kayseri'de bir kadının elektrikli mutfak aracına sıkışan parmağı, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir kadın mutfakta yemek yaptığı sırada parmağını sıkıştırdığı elektrikli mutfak aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yetkililerin haber vermesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kadının elektrikli mutfak aracına sıkışan parmağı çıkarıldı.

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