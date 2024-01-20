Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Bakiye Erol, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Parmağında sıkışan yüzüğü..
Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol’un taktığı altın yüzük, öğleden sonra parmağını sıkmaya başladı.
Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol’un taktığı altın yüzük, öğleden sonra parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan ancak başaramayan Erol, parmağı şişince Merzifon İtfaiye Müdürlüğüne gidip yardım istedi. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.