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Aktüel Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı
Aktüel

Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı

Sakarya’da parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:42:00 -
Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı

Ekiplerce kesilerek çıkartılan yüzük sonrasında genç rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sibel Can isimli genç kadının parmağına yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan Can, soluğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda aldı. Burada ekiplerce, genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı. İtfaiyenin yüzük operasyonu ise Sibel Can’ın yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Can, itfaiye ekiplerine teşekkürü de ihmal etmedi.

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