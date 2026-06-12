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Yerel Parmağı kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Yerel

Parmağı kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Parmağı kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'da evin demir kapısının arasına parmağını sıkıştıran çocuğun parmağı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi’nde küçük çocuğun parmağı evin demir kapısına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Acı çeken çocuk, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak rahat nefes aldı.

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