Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı Burdur’da düzenlenen 2.

Burdur’da düzenlenen 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker yaptı.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen ve başpehlivanlığı Ali Gürbüz’ün aldığı 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde zaman zaman küçük sakatlıklar yaşandı. Başparmağından sakatlanan güreşçi için doktor çağıran cazgırı duyan Milletvekili Mehmet Göker, protokol tribününden sahaya inerek güreşçiye ilk müdahaleyi yaptı. Başparmağının çıktığı belirlenen güreşçi, ortopedi uzmanı olan milletvekilinin sağlık ekipleriyle birlikte yaptığı müdahalenin ardından güreşlerden çekildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.