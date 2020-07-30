  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Parlamenterler Türk Müziği Derneği Genel Kurulu 5 Ağustos'ta yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:34:05 -
Parlamenterler Türk Müziği Derneği Genel Kurulu 5 Ağustos'ta yapılacak

ANKARA (AA) - Parlamenterler Türk Müziği Derneğinin olağan genel kurulu, 5 Ağustos'ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

Derneğin kurucuları arasında yer alan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, yaptığı açıklamada, Türk musikisinin kültürün vazgeçilmez unsurlarından ve millet yapan öz kültürlerden biri olduğunu belirtti.

Türk musikisine gönül vermiş milletvekili ve sanatseverlerce Türk Parlamenterler Musiki Derneği'nin 2013'te faaliyete geçerek, geleceğe ışık tutacak bir eksikliği giderdiğini kaydeden Coşkun, milletin seçilmiş vekilleri olarak, asli görevlerini onurla yerine getirirken aynı zamanda kültüre sahip çıktıklarını vurguladı.

Geçen zaman diliminde imkansızlıklar içinde çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Coşkun, derneğin olağan genel kurul toplantısının, 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı