Parlamenter sistem darbecilere yarıyor

28 Şubat sürecinde Türkiye’nin yaşadığı siyasal bunalımın bir benzeri bugün Ermenistan’da yaşanıyor. Refah Yol hükümetinin koalisyon ortağı olan Tansu Çiller’in, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almak istemesine rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından engellenmesinin doğurduğu kaotik ortamın bir benzeri Ermenistan’da da hayatı felç ediyor. Ermenistan Başbakanı, kendisini darbeyle tehdit eden askeri bürokratlarını Cumhurbaşkanının ayak diretmesi sonrası görevden alamıyor ve ülke adeta darbecilere teslim ediliyor. Uzmanlar, parlamenter sistemin çift başlılıktan kaynaklı olarak darbelere zemin hazırladığını vurguluyor.

Başkanlık sistemi darbeleri engelliyor

Güvenlik ve Uluslararası Strateji Uzmanı Hüseyin Beyazıt, “Parlamenter sistemler emperyalistlerin yararına darbeler üretiyor. Yönetim sisteminin getirdiği çift başlılık durumu da buna zemin hazırlıyor. Darbeler tarihi bir nevi parlamenter sistemlerin de tarihidir” ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemin olduğu her ülkede yönetim krizlerinin meydana geldiğini kaydeden Beyazıt, “Darbeler tarihine baktığımızda parlamenter sistem buna zemin hazırlamıştır. Parlamenter sistem manipüle edilmeye oldukça müsaittir. İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi de parlamenter sistemin neden olduğu yönetim krizleriyle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Latin Amerika ülkelerindeki darbelerin temelinde de aynı durum vardır. Başkanlık sisteminin olduğu ülkelerde darbeler meydana gelmez” ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistem krizleri derinleştiriyor

Sosyolog araştırmacı yazar Burak Çileli, “Ermenistan’da oynanan filmi Türkiye 28 Şubat döneminde de izlemişti. Türkiye’de milli iradeye saygı göstermeyen Batıcı çevrelerin başkanlık sistemine ayak diremelerinin kökeninde de darbe sevicilik duygusu yatmaktadır” şeklinde konuştu. Parlamenter sistemin krizleri daha da derinleştirdiğini vurgulayan Çileli, “Bu iki örnek, iktidarda yetki ve görev karmaşasına yol açan çok başlılığın ve liyakatsizliğinin bilhassa kriz dönemlerinde hayati önemde adımlar atmasının önünde engel olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.