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Parlak’dan anlamlı bayram mesajı

İYİ Parti Malatya Kurucu Üyesi ve iş adamı Cem Parlak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:58
Parlak’dan anlamlı bayram mesajı

İYİ Parti Malatya Kurucu Üyesi ve iş adamı Cem Parlak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Parlak, bayramların önemine değinerek, "Bayramlarda birlik beraberliğimizi korumalıyız" dedi.


Eski bayramların önemine dikkat çeken İYİ Partili Cem Parlak, “Eski bayramlar gibi kimsenin ötekileştirilmediği bir ülke ve bir şehir oluruz inşallah. Aktif siyaset yapan biri olarak söylüyorum ki, siyasetin bayramlarımıza el atmadığı, siyasetin bayramlarımızı daha güzelleştirdiği bir Malatya hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.


Yoksul insanlara dikkat çeken Parlak sözlerini şu şekilde tamamladı:


“Malatya’da her geçen gün işsiz sayısı artarken bir kilo eti belki de aylarca evinde görmeyen hemşerilerimiz var. Bu bilinçle kurbanlarımızı aynı eski bayramlarda olduğu gibi dinimizin kurallarına göre dağıtmanın bilinciyle tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Malatya’mızın Kurban Bayramı mübarek olsun.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:58
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