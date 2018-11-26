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Parlak cilt için etkili öneriler…

Parlak cildi herkes ister. Hele ki kış mevsiminde kuruyan cildin daha aydınlık olması için bu öneriler çok önemli. Daha canlı ve parlak bir cilt için Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay'ın önerilerine kulak verin.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
Parlak cilt için etkili öneriler…

Her kadın güzel ve bakımlı bir cilde sahip olmak ister ve bunun için birbirinden farklı yöntemler dener. Fakat bakımlı ve güzel olmak için ille de pahalı ürünler gerekmiyor. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay evde güzelleşmenin pratik yolları hakkında bilgi verdi. 

BOL SU İÇİN

Bol su içmenin, cildi içeriden nemlendirdiği bir gerçek. Sağlık açısından bir engel yoksa günde 2 litre su içilmesinde fayda var. Ancak çay ve kahve yerine su içilmeli. Çünkü çay, kahve gibi içecekler idrar yaptırıcı etkiye sahiptir, olan suyun da kaybına neden olurlar.

NEMLENDİRİCİ KREM KULLANIN

Özellikle kuruyan, pullanan ve yaşlanan cildi bu etkilerden korur. Özellikle gözaltlarına ve tüm cilde uygulanabilen türleri var. Doğal nemlendirici içerenler (özellikle zeytinyağı) kullanılmalıdır. 

KORUYUCULAR YAZ-KIŞ KULLANILMALI

Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucular sadece yazın değil kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.

YAĞLI CİLTLER SIK SIK TEMİZLENMELİ

Yağlanma akne oluşumuna ve mikrop üremesine zemin hazırlar. Bu nedenle yağlı cilt sık yıkanmalıdır. Sabun şart değil fakat kullanılacaksa antiseptik ve doğal olanlar tercih edilmelidir.

BESLENME ŞEKLİ ÖNEMLİ

Sebze, meyve gibi vitaminden zengin yiyecek tüketilmeli. Yeterli bulamıyorsak, dışarıdan vitamin takviyesi olabilir. Bu amaçla Biotin, C ve E vitaminleri ve çinkonun önemi büyüktür.

SİGARADAN UZAK DURUN

Çay, kahve az tüketilmelidir. Sigaradan da kesinlikle uzak durulmalıdır.

SPOR YAPIN

Spor ve egzersiz çok önemli ancak cilt sağlığı için spor ve egzersiz, kapalı spor salonları yerine açık havada yapılmalıdır.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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