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Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu

3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı’nın sonuçlarının belli olduğunu söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:10
Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu

3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı’nın sonuçlarının belli olduğunu söyledi. Programa kabul edilen isimlerin Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandığını vurgulayan Varank, çağın en büyük ihtiyaçlarından birinin nitelikli insan gücü olduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ihtiyacı karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı ve “Bu kapsamda, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’yla küresel rekabet gücümüzü arttıracak alanında uzman araştırmacıları ülkemize davet ettik. Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık ve sonuçları açıkladık” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:10
  1. 3. Batı Karadeniz Yapı
  2. Dekorasyon ve Mobilya Fuarı
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. TÜBİTAK

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