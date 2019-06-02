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Parktaki çocuk oyun grubu yenilendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iftar öncesi Nene Hatun Parkında vatandaşlar ve çocuklarla birlikte vakit geçirdi.

02 Haziran 2019 Pazar 13:44
Parktaki çocuk oyun grubu yenilendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iftar öncesi Nene Hatun Parkında vatandaşlar ve çocuklarla birlikte vakit geçirdi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Nene Hatun Parkında, eksikliğini gördüğü ve vatandaşların da talepleri arasında yer alan çocuk oyun grubu için ekiplere talimat vermişti. Kuş’un talimatıyla parka kısa sürede çocuk oyun grubunu monte eden ve parkın eksikliklerini gideren ekiplerin hızlı ve hummalı çalışması vatandaşların takdirini topladı. İftar öncesi beraberindekilerle birlikte bölgeye giden ve parkta incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bölge sakinleri ve vatandaşlarla parkta vakit geçirdi, oyun grubunda çocuklara eşlik etti.


İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kuş,”1 Nisan’dan sonra ilk uğradığımız parkımız Selçuklu Mahallesindeki Nene Hatun Parkıydı. Biz burayı 1 Nisandan itibaren devraldık. Buraya park demeye bin şahit lazımdı. Biz arkadaşlarımıza talimat vererek hızlı bir şekilde gerek parkın peyzajı, çocuk oyun grubu, bunların hemen tamamlanmasını istedik. Bu parkımızda yaşlılarımız, annelerimiz, ablalarımız ve çocuklarımız çok güzel vakit geçiriyorlar. Çocuklarımız için burada çocuk parkımız yoktu, onun da talimatını verdik ve şuan kurulmuş durumda. Görüyoruz ki çocuklarımız çok mutlu. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Onlar her şeyin en güzeline layık. İnşallah ilerleyen zamanlarda çocuklarımıza daha güzel sürprizlerimiz olacak “diye konuştu.


Peyzaj ve çocuk oyun grubunun kısa sürede tamamlanmasından duydukları mutluluk gözlerinden okunan çocuklar ise Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:44
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