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Yerel Parkta yürüyen vatandaşlar dehşeti yaşadı
Yerel

Parkta yürüyen vatandaşlar dehşeti yaşadı

Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, 35 yaşlarında bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 05:41:00 -
Parkta yürüyen vatandaşlar dehşeti yaşadı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Kamberler Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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