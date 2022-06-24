Parkta oynayacak çocuklara PCR testi zorunluluğu getirdiler!

Pekin Belediye Parklar İdaresi Merkezi, üç yaşın üstündeki çocuklara Pekin parklarında oynamaları için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Karar tepki topladı.

Çin, sıfır vaka politikası kurallarını sıkılaştırılıyor.

Pekin'de alınan son karara göre çocukların parka girebilmesi için 72 saatten daha eski olmayan bir negatif test sonucu göstermeleri gerekecek.

Ayrıca COVID-19 düzenlemeleri kapsamında şehir içindeki insanların hareketlerini kontrol eden sistemde yeşil sağlık kodu göstermeleri istenecek.

Daha önce, ebeveynler parklar ve diğer halka açık yerler için giriş şartlarını yerine getirdiği sürece, çocuklar testlerden muaftı.

Yeni kural, Çin'in Twitter benzeri Weibo'sunda trend oldu ve sert eleştirilerin hedefi oldu.

Parklarda oynamak isteyen çocukların artık ulusal kimlik kartlarını bir makinede geçirmeleri veya sağlık durumlarını başka birinin telefonuyla kontrol ettirmeleri gerekecek.