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Yerel Parkta oturan kişiyi döner bıçağıyla döner keser gibi kesip kaçtı
Yerel

Parkta oturan kişiyi döner bıçağıyla döner keser gibi kesip kaçtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Parkta oturan kişiyi döner bıçağıyla döner keser gibi kesip kaçtı

Eskişehir’de parkta oturan bir kişiyi döner bıçağıyla 3 yerinden keserek yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dehşet olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak’ta bulunan Kumlubel Parkı’nda meydana geldi. Park içerisinde oturan bir şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağı ile parktaki şahsı 3 yerinden kesip olay yerinden hızla kaçtı.

Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. (52) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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