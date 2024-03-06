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Siyaset Parkta kafayı çeken CHP’li bakın ne yaptı! Hem de devletin polisine!
Siyaset

Parkta kafayı çeken CHP’li bakın ne yaptı! Hem de devletin polisine!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 11:20:00 -
Parkta kafayı çeken CHP’li bakın ne yaptı! Hem de devletin polisine!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, parkta alkol aldığı esnada polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istenen CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. CHP'li Turhan daha sonra gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, parkta alkol aldığı esnada polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istenen CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. CHP'li Turhan daha sonra gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı 2. İnönü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi Narlıdere Belediye Meclis üyesi Pelin Turhan, kamuya açık alanda alkol aldığı esnada polis ekipleri yanına geldi ve kimlik kontrolü yapmak istedi. CHP'li Turhan'ın daha sonra polis memurlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından polislere saldırdığı ve darbettiği ileri sürüldü. Turhan, diğer polislerin müdahalesi ile Turhan gözaltına alınarak Şehit Ayhan Tanrıverdi Karakolu'na götürüldü.

Polisler şikayetçi oldu

Darp edildiği öne sürülen polis memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. CHP'li meclis üyesi hakkında, ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza vermesi şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

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