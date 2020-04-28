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Yerel

Parklar ve yol kavşaklarında ot biçimi ve bahar temizliği yapılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda, kavşaklarda ve mahalle parklarında ot biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

2020-04-28 12:11:41 -
Parklar ve yol kavşaklarında ot biçimi ve bahar temizliği yapılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda, kavşaklarda ve mahalle parklarında ot biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.


İlçede yabani ot temizleme çalışmaları kapsamında, yağışlı hava sezonu ile birlikte temizlik çalışmaları da hız kazandı.


İlçe genelindeki yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmalarının yanı sıra, kavşaklarda büyüyen ve araçların görüş mesafesine engel olan otların temizlenmesi için ekipler şarjlı tırpan ile otları biçerek, tırmıkla temizliyor. Çalışmaların ilçe geneli park bahçe ve yol kenarlarında aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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