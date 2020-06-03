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Aktüel

Parklar çocuklarla doldu

Denizli’de 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler izinlerini doyasıya kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:21:23 -
Parklar çocuklarla doldu

Denizli’de 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler izinlerini doyasıya kullandı.


Denizli’de bugün park ve bahçelerde çocuk sesleri yankılandı. Cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçelerde çocuk ve gençler tarafından akına uğradı. Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri sokağa çıkma kısıtlamalarından 14.00-20.00 saatleri arasında izinli olan 0-18 yaş grubu izinlerini doyasıya kutladı. Park ve bahçelerde oyun oynayan çocuklara ebeveynler eşlik etti. Çocuklarının izinlerini fırsata çeviren aileler ise yeşil alanlar üzerinde piknik yaptı. Bazı ebeveynler ise kendi aralarında oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin park alanlarında devriye atarak kontrollerden bulundu. Dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Musa Alp Örnekçi, “Çok mutluyum. Bugün dışarıya çıkacağım için arkadaşlarımla buluşacağım için heyecanlandım. Benim için baya iyi oldu. Evde canım çok fazla sıkıldı. Evde arada bir spor yapıyorum, oyunlar oynuyorum” dedi.


Evde canının çok sıkıldığını ve izin gününün daha fazla olmasını istediğini belirten Hale Berra Yıldızlar, “Oyun oynayabiliyoruz, bisiklet sürebiliyoruz, bir sürü oynayabileceğimiz oyun var. Canımız evde çok sıkılıyordu. O yüzden burada vakit geçirebiliyoruz. Hem daha büyük bir alan var. Koşup eğlenebiliyoruz. Evde bazen yapabileceğim etkinlikler oluyordu. Mesela mum yapıyorum. Ona benzer bazı şeyler yapıyordum. İzin günümüz daha fazla olsun isterim çünkü çok fazla evde kaldık. 2,5 ay evde kaldığımız için çok canımız sıkılıyor” ifadelerini kullandı.

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