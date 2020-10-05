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Aktüel Parkın duvarına çarpan otomobildeki anne ile bebeği yaralandı
Aktüel

Parkın duvarına çarpan otomobildeki anne ile bebeği yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:47:16 -
Parkın duvarına çarpan otomobildeki anne ile bebeği yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da, parkın duvarına çarpan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı, sürücü kazanın ardından kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AKH 590 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde, önce kaldırımdaki ağaca ardından da çocuk parkının duvarına çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kazada, otomobilde bulunan Hasibe Aslan ile 2 aylık bebeği Çınar Aslan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı anne ve bebeğini Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


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