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Parke üretim tesisi için ilk adım atıldı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bazı merkez mahallelerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunurken, belediye tarafından kurulması planlanan kilit parke üretim tesisi için Savaştepe’de bulunan tesisi gezerek bilgiler aldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:27
Parke üretim tesisi için ilk adım atıldı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bazı merkez mahallelerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunurken, belediye tarafından kurulması planlanan kilit parke üretim tesisi için Savaştepe’de bulunan tesisi gezerek bilgiler aldı.


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediyenin geleceğe dönük çalışma ve yatırım planları kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal ile birlikte Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Orkan, buralarda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Paşaalanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak ve Toygar Mahallesi Muhtarı Osman Köse’nin de yeraldığı incelemede daha güzel bir Karesi için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Orkan, daha sonra Adnan Menderes Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Orkan’a buradaki incelemelerinde mahalle muhtarı Esra Kurşun eşlik etti.


Başkan Orkan, Savaştepe’de incelemelerde bulundu


Başkan Orkan, Karesi Belediyesi ve çevre belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kurmayı planladığı kilit parke taşı üretim tesisi için de çalışmalara başladı. Savaştepe ilçesinde faaliyet gösteren kilit parke taşı üretim tesisinde incelemelerde bulunarak tesis yetkililerinden bilgi alan Orkan, üretim süreçleri hakkında da bilgi edindi. Başkan Orkan’a tesis ziyaretinde Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek’te eşlik etti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı içerisinde olduklarını söyleyen Orkan, huzurlu, güzel ve mutlu bir Karesi için istişareye dayalı bir çalışma süreci yürüteceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:27
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