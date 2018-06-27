Parke bakımı nasıl yapılmalıdır?

MASİF PARKE BAKIMI NASIL YAPILIR?

Masif parke, ahşap olmasından dolayı çizilmelere ve uzun süreli kullanımlarda yer yer kabarmalara yatkındır. Önemli olan bu parkenin bakımının düzenli bir şekilde yapılarak ömrünün uzatılmasıdır.

Masif parkenin bakımını yaparken ilk olarak yüzeydeki tozu kuru bir bezle almalısınız. Kuru bez, temizliğin ilk aşamasını oluşturur. Kuru bir bezle silmeden direkt olarak yüzeye nemli bezle müdahale etmek, partiküllerin yüzeye yapışmasına neden olur. Bu durum da temizliğin tam manasıyla yapılmasına engel oluşturur.

Kuru bezle toz alma işlemi bittikten sonra çok iyi sıkılmış nemli bir bezle, ahşap yüzey temizlemek için özel olarak üretilmiş temizlik malzemeleri kullanılarak masif parkenin temizliği ve bakımı yapılmalıdır.

Masif parke, her ahşap üründe olduğu gibi sudan uzak tutulmalıdır. Suyla fazla teması, masif parke parçalarının birleşim yerlerinde şişme ya da açılmalara neden olur. Ne kadar kaliteli olursa olsun ahşap yüzeyler için su bir düşmandır ve çok sinsi ilerler. Bu bilgi hiçbir zaman atlanmamalıdır.

Günlük temizliğin dışında sistre ile masif parkeler önce zımparalanıp daha sonra temizlenebilir. Zamanla aşınan ya da deforme olmuş parkeler sistre makinesine takılan zımpara yardımıyla uygulamaya tabi tutulur, sistre sayesinde parkeler daha parlak bir görünüm elde ederler.

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