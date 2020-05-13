Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa bindi

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 0-14 yaş arası çocuklara bugün 5 saat izin verilince parklarda kendilerini bekleyen polis ile top oynayıp salıncağa bindi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları 4 Nisan’dan itibaren kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın etti. Saat 11.00’i gösterince çocuklar, aileleriyle birlikte Reşatbey Mahallesi’ndeki Merkez Park’a gitti. Parka gelen çocuklara ise polis sürpriz yaparak onları karşılayıp maske dağıttı. Polisler daha sonra da çocukları salıncakta sallayıp top oynadı.

Çocuklar kendileriyle "istop" oynayan polislerin ismini bilmeyince topu havaya atıp "polis amca" diye bağırması eğlenceli dakikaların yaşanmasına sahne oldu. Bir süre polis ile çocuklar "istop" oynadı. Çocuklar uzun süreden sonra sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını, parkta yeniden arkadaşlarıyla buluşma imkanı bulduklarını söyledi.