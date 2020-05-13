  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa bindi

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 0-14 yaş arası çocuklara bugün 5 saat izin verilince parklarda kendilerini bekleyen polis ile top oynayıp salıncağa bindi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:05:09 -
Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa bindi

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 0-14 yaş arası çocuklara bugün 5 saat izin verilince parklarda kendilerini bekleyen polis ile top oynayıp salıncağa bindi.


Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları 4 Nisan’dan itibaren kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın etti. Saat 11.00’i gösterince çocuklar, aileleriyle birlikte Reşatbey Mahallesi’ndeki Merkez Park’a gitti. Parka gelen çocuklara ise polis sürpriz yaparak onları karşılayıp maske dağıttı. Polisler daha sonra da çocukları salıncakta sallayıp top oynadı.


Çocuklar kendileriyle "istop" oynayan polislerin ismini bilmeyince topu havaya atıp "polis amca" diye bağırması eğlenceli dakikaların yaşanmasına sahne oldu. Bir süre polis ile çocuklar "istop" oynadı. Çocuklar uzun süreden sonra sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını, parkta yeniden arkadaşlarıyla buluşma imkanı bulduklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı