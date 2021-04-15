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Yaşam Parka çağırdığı genç kıza dehşeti yaşattı
Yaşam

Parka çağırdığı genç kıza dehşeti yaşattı

İstanbul Küçükçekmece'de yeni nişanlandığı öğrenilen Gülsüm Şengül (28), kendisini parka konuşmaya çağıran Enes Gergüs (19) tarafından silahla vuruldu. Kadın ağır şekilde yaralanırken, Enes Gergüs daha sonra yaşamına son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:42:00 -
Parka çağırdığı genç kıza dehşeti yaşattı

Olay, geçen pazartesi akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan parkta yaşandı. Enes Gergüs, platonik aşk beslediği öne sürülen ve yeni nişanlandığı öğrenilen Gülsüm Şengül'ü parka konuşmak için çağırdı. Enes Gergüs belinden çıkardığı silahla Gülsüm Şengül'e üç el ateş açtı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Gergüs olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar mahallede yaşayan bir hemşire yaralı kadına müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülsüm Şengül'ün tedavisi devam ediyor. Olay sonrası kaçan Enes Gergüs ise birkaç sokak sonra elindeki silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

'İki ağaç arasında vuruyor'

Parkın yanında esnaf olan Aziz Kuşkaya, "Bir genç çocuk genç bir kadını vurdu. Ardından kaçarak gitmiş. Üç el ateş etmiş kaçmış. Burada bir hemşire kadına tampon yaptı. Çocuk sonradan kendini vurmuş. Yasak olduğu saatlerde iki ağaç arasında vuruyor. Ambulansa bindirip hastaneye kaldırdılar." dedi.

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