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Park ve yeşil alanlar gece ilaçlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gün içinde oturma, dinlenme, çocukların ise oynamak için kullandığı park ve yeşil alanlarda zararlı böcek ve sineklere karşı gece geç saatlerde ilaçlama çalışması yürütüyor.

28 Haziran 2019 Cuma 15:34
Park ve yeşil alanlar gece ilaçlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gün içinde oturma, dinlenme, çocukların ise oynamak için kullandığı park ve yeşil alanlarda zararlı böcek ve sineklere karşı gece geç saatlerde ilaçlama çalışması yürütüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların gün içinde oturma, dinlenme, çocukların ise oynamak için kullandığı park ve yeşil alanlarda zararlı böcek ve sineklere karşı gece geç saatlerde ilaçlama çalışması yürütüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı 18 kişilik ekip 6 araçla kent merkezinde bulunan 17 park, 4 ormanlık alanı, Devegeçidi piknik alanı, Kayapınar’da bulunan meyve bahçesi ile ana arterlerdeki ağaçlar ve çimlerde vatandaşların sağlığını korumak için ilaçlama yapıyor. 10 günlük periyotlarla sürdürülen çalışmalar, sıcaklıklar bitene kadar devam edecek.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nda görevli Kadri Şeker, havaların ısınmayla birlikte ilk önce parklarda yabancı ot başladıklarını belirtti. Yabancı ot temizliğinin ardından düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Şeker, vatandaşların rahatsız olmaması ve ilaçların vatandaşların sağlığı üzerinde olası bir alerji oluşturmasını engellemek amacıyla parklarda ilaçlama çalışmalarını gece saat 12’den sonra yaptıklarını anlattı. 18 kişilik ekip ve 6 araçla 10 günlük periyotlarla çalıştıklarını dile getiren Şeker, çalışma alanları haricinde vatandaşların talepleri üzerine site içlerindeki ve kafe önlerindeki yeşil alanları da ilaçladıklarını vurguladı. Şeker, gece yapılan ilaçlamadan kaynaklı parkları kullanan yurttaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:34
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