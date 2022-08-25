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Yerel Park halindeki TIR'a çarptı! 5 turist yaralandı
Yerel

Park halindeki TIR'a çarptı! 5 turist yaralandı

Antalya'da turistleri taşıyan aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 turist yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 14:48:00 -
Park halindeki TIR'a çarptı! 5 turist yaralandı

Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A, idaresindeki 07 ALN 168 plakalı tur otobüsü ile seyir halindeyken park halindeki 50 FL 398 plakalı tıra çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tur minibüsü içerisinde bulunan Moldova uyruklu Andrei Lazari, Sergiu Gligor, Mina Vicol ve ismi belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı.

Sağlık ekipleri 5 yaralıyı çevre hastanelere kaldırırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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