Park halindeki otomobile kamyon çarptı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.04 Eylül 2018 Salı 19:51
Emniyet şeridinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan gelen plastik ham maddesi yüklü kamyon çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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