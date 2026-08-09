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Yerel Park halindeki otomobile çarptı! Motosikletteki 2 kişi öldü
Yerel

Park halindeki otomobile çarptı! Motosikletteki 2 kişi öldü

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Park halindeki otomobile çarptı! Motosikletteki 2 kişi öldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gökçeada trafik kazası haberiyle sarsıldı. İddiaya göre Orgeneral Necdet Timur Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halindeki Abdülhamit Güler, ara yoldan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Güler ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Emirhan Çınar, ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güler ve Çınar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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