  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Tanık da, gizlisi de yok; işte resmi evrakla suçlama

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu
Yaşam Park halindeki minibüsü soydular! 40 bin liralık ekipman böyle çalındı
Yaşam

Park halindeki minibüsü soydular! 40 bin liralık ekipman böyle çalındı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Avcılar’da gece saatlerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar ilçesinde sokakta park halindeki bir minibüs, gece saatlerinde hırsızların hedefi oldu.

 

Çaldıklarını kucağında taşıdı

Olay, saat 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G117 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki araçları kontrol eden bir şüpheli, minibüsün kapısını zorlayarak açtı. Aracın içinde bulunan 2 adet elektrik tamir takımı, 4 adet takım lambası, 1 güneş panelini ve araçta bulunan bazı aksesuarları kucaklayarak götüren şüpheli kaçtı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen hırsızlıkta, çalınan ekipmanların değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri araç ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!
İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!

Yerel

İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!

Osmaniye’de hırsızlık zanlısı yakalandı! Kamera kayıtları ele verdi
Osmaniye’de hırsızlık zanlısı yakalandı! Kamera kayıtları ele verdi

Yerel

Osmaniye’de hırsızlık zanlısı yakalandı! Kamera kayıtları ele verdi

46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı
46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı

Yaşam

46 saniyede hırsızlık! Kameralar böyle yakaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23