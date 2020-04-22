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Yerel

Park halindeki kamyonun altına girdi! 2 ölü

Erzurum'da park halindeki kamyonun altına giren araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-22 18:02:00 -
Park halindeki kamyonun altına girdi! 2 ölü

Erzurum'da park halindeki kamyonun altına giren otomobildeki 1'i kadın, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana geldi. Ahmet Furkan Bölükbaşı'nın (23) yönetimindeki 48 UC 145 plakalı otomobil, Palandöken Kayak Merkezi'ni kent merkezine bağlayan İbrahim Polat Caddesi'nde park halinde bulunan 25 SA 788 plakalı kamyonun altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden sürücü Ahmet Furkan Bölükbaşı ile yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedenlerini çıkarttı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası 2 kişinin cansız bedenleri, morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespit edilmesine çalışılıyor.

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