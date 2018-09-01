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Park halindeki iki otomobil kundaklandı

Burdur'da 2 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:01
Park halindeki iki otomobil kundaklandı

Tokat'tan Burdur'daki akrabalarının yanına nişan için gelen Afgan Sarajuddin Ali Asghar'ın (58) kiraladığı otomobil, Üçdibek Mahallesi İstiklâl Caddesi üzerinde park halindeyken saat 04.00 sıralarında yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından, yangın çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sarajuddin Ali Asghar, 4 yıldır Burdur'da yaşayan akrabası Aziz Mosaferzadeh'ın yanına geldiklerini belirterek, "Nişan töreninden geldikten sonra saat 04.00 sıralarında araba yakılmış. Kim yaptıysa bulunmasını istiyoruz" dedi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Habip Çaprak, "Daha uyumamıştım. Patlama sesi oldu. Patlamayla birlikte alev yükseldi. Hemen iki bidon su getirip üzerine döktüm. İtfaiye gelip soğutma çalışması yaptı" diye konuştu.

Aynı saatlerde birkaç sokak ilerideki Serdar Caddesi'nde de park halindeki başka bir otomobilin kundaklandığı belirtildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:01
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  4. otomobil
  5. kundaklama

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