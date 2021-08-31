Park halindeki araçtan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'dan memleketi Gaziantep'e gelen gurbetçi ailenin park ettikleri araçlarının içerisinde bulunan 200 bin lira değerindeki altın ve dövizleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında şüphelinin kimliğinin belirlendiği belirtilen açıklamada, “28.08.2021 tarihinde gerçekleşen ve yurtdışından tatil için ilimize gelen bir hemşehrimizin alışveriş amacıyla park ettiği aracında meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışma sonucunda, olayın şüphelisi 30.08.2021 tarihinde yakalanmış, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli mercilerce 31.08.2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştur.” denildi.